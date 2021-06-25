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Валентина Чорна |

Рианну и A$AP Rocky отказались пускать в ночной клуб

Рианну и A$AP Rocky отказались пускать в ночной клуб

Американскую певицу Рианну и рэп-исполнителя A$AP Rocky не хотели пускать в ночной клуб в Нью-Йорке.

Охранник попросил музыкантов предъявить ID-карты для подтверждения личности. Но, очевидно, артисты не взяли их с собой.

На видео, которое обнародовали в YouTube, можно увидеть как A$AP Rocky в кожаной куртке энергично жестикулирует и пытается что-то объяснить охраннику.

В это же время Рианна стоит рядом в розовой шляпе.

Поклонники артистки уверены, что причиной такого поведения охранника стало то, что он не узнал артистку.

Тем более, с релиза последнего альбома Рианны ANTI прошло уже пять лет.

Также поклонники подкололи певицу, отметив, что причиной инцидента стало то, что рядом с ней не было рэпера Дрейка.

— Дрейк, сидя дома: Этого бы не случилось, будь она была со мной, — в шутку пишут поклонники.

Роман с Рианной A$AP Rocky публично подтвердил в мае 2021 года, хотя слухи об отношениях пары ходили несколько лет.

В июле Рианна использовала песню Everyday A $ AP Rocky как саундтрек в своей кампании Fenty Skin. Кроме того, в 2019 году рэпер сопровождал Рианну на церемонии награждения британской модной премии в Лондоне.

Фото: Rihanna

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