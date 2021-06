Американскую певицу Рианну и рэп-исполнителя A$AP Rocky не хотели пускать в ночной клуб в Нью-Йорке.

Охранник попросил музыкантов предъявить ID-карты для подтверждения личности. Но, очевидно, артисты не взяли их с собой.

На видео, которое обнародовали в YouTube, можно увидеть как A$AP Rocky в кожаной куртке энергично жестикулирует и пытается что-то объяснить охраннику.

В это же время Рианна стоит рядом в розовой шляпе.

Поклонники артистки уверены, что причиной такого поведения охранника стало то, что он не узнал артистку.

Тем более, с релиза последнего альбома Рианны ANTI прошло уже пять лет.

Также поклонники подкололи певицу, отметив, что причиной инцидента стало то, что рядом с ней не было рэпера Дрейка.

Drake at home like: That never would’ve happened if she was with me. ???????????? pic.twitter.com/RQFwcVvGS3

— Black AF ???????????? (@ContessaJaneexo) June 24, 2021