Американский актер Ченнинг Татум впервые показал лицо своей 8-летней дочери Эверли.

На личной странице в Instagram Ченниг обнародовал фото, на котором позирует вместе дочерью на берегу океана. Он отметил, что весело проводит время вместе с Эверли.

— Малышка, ты мое все! Ты мой мир и мое сердце! Видите полнолуние на этом фото? Нам рассказали легенду о русалке, которая появляется при полной луне. И мы побежали в воду искать ее, играли палочками, которые светятся, чтобы привлечь ее внимание. Ты сказала, что прикоснулась к русалке и увидела ее хвост. Однажды ты прочитаешь это и, я надеюсь, рассмеешься, — подписал фото Ченнинг.

Эверли — это дочь актера от брака с Дженной Дуан. Пара рассталась в 2018 году после 9 лет совместной жизни.

После развода Ченнинга Татума с Дженной Дуан актер добился совместной опеки над дочерью.

Он даже написал книгу The One and Only Sparkella специально для Эверли. За короткий промежуток времени произведение стало бестселлером среди детских книг.