Поражено 75% легких: стало известно о состоянии певицы МакSим

Известная российская певица МакSим по-прежнему находится в искусственной коме, а ее легкие поражены на 75%.

По словам представителей артистки, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а состояние знаменитости остается стабильно тяжелым.

Как уточнила пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская, ее показатели достаточно быстро ухудшились. Именно поэтому медики решили подключить певицу МакSим к ИВЛ.

Более того, за последние дни врачи не заметили каких-либо улучшений или ухудшений.

Подробности о болезни МакSим

Певица почувствовала недомогание после одного из концертов. В результате ее госпитализировали с подозрением на коронавирус. Однако тесты показали отрицательный результат.

Медики решили не выводить артистку из медикаментозного сна до тех пор, пока анализы не улучшатся.

Отключать исполнительницу от аппарата ИВЛ будут постепенно, чтобы ее организм мог начать функционировать без посторонней помощи.

Фото: МакSим