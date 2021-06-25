Американская певица Бритни Спирс извинилась перед поклонниками за то, что два года изображала идеальную жизнь.

Звезда опубликовала обращение в Instagram, в котором написала, что хочет рассказать свой секрет.

— Я верю, что все люди хотят сказочной жизни. И мои публикации показывали, что моя жизнь выглядит именно так. Я думаю, что мы все к этому стремимся, — написала Бритни.

Она сказала, что эта черта была одной из лучших в ее матери — неважно, какой был день, но она всегда притворялась, что все хорошо.

— Я обращаю на это внимание людей, потому что не хочу, чтобы они думали, что моя жизнь идеальна. Потому что это не так. И если вы читали обо мне новости на этой неделе, тогда знаете, как на самом деле, — продолжила Спирс.

Певица принесла извинения за то, что вводила своих поклонников в заблуждение, будто последние два года с ней все было в порядке. Также она задалась вопросом — кто не хочет выставлять свою жизнь в Instagram в красивом свете?

— Я сделала это из-за своей гордости. Мне стыдно было рассказать, как все на самом деле. Хотите верьте, хотите нет, но такое притворство мне помогло. Я решила опубликовать это обращение, потому что прошла через ад, — сказала Бритни.

Артистка подытожила, что Instagram стал ее отдушиной, поскольку она могла делиться своей жизнью и чувствовать, что она важна, несмотря на пережитое.

— Теперь я решила читать больше сказок, — завершила свое обращение Спирс.

Подписчики поддержали исполнительницу и сказали, что ей не за что извиняться.

Накануне Бритни Спирс впервые появилась в суде и публично призналась, что находится под опекой против своей воли.

Певица попросила отменить опеку ее отца Джейсма Спирса. Также она рассказала, что во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за которого она себя нехорошо чувствовала. Ко всему прочему, Бритни не разрешали беременеть и заставили поставить внематочную спираль.

Опекунство над Бритни Спирс

Бритни Спирс находится под опекой своего отца более 12 лет. Суд его назначил опекуном, когда исполнительница попала в психиатрическую больницу. С тех пор ее жизнь и финансы полностью контролируют.

Поклонники давно заподозрили что-то неладное и даже основали движение #FreeBritney.