Сергей Жадан рассказал о Книжном арсенале 2021 и любимых книгах

Украинский писатель Сергей Жадан поделился впечатлениями от Книжного арсенала 2021 и назвал Фактам ICTV топ-5 любимых книг времен независимой Украины.

Сергей Жадан убежден, что в этом году международный фестиваль Книжный арсенал является доказательством того, что люди соскучились по масштабныи событиям.

— Приятно видеть старых знакомых, видно, как люди соскучились друг за другом и за такими масштабными событиями. Поэтому Книжный Арсенал 2021 — это такой хрупкий луч надежды на то, что все восстановится и вернется в свое русло, и мы дальше будем заниматься делами, которые очень любим. Я, конечно, очень рад, что не пришлось снова все переносить и откладывать, — рассказал Сергей.

В рамках мероприятия писатель презентует новый сборник поэзии Псалом авіації. По его словам, книга значительным образом отличается от его предыдущих сборников.

Жадан назвал 5 любимых книг независимой Украины / 4 фотографии

— Для меня это особенный сборник. Мне кажется, он отличается от предыдущих книг интонационно, метафорически и, собственно, за оптикой, которая там присутствует. И мне самому интересно, насколько это будет заметно читателю. Для меня это книга, которая связана с прошлым годом и теми обстоятельствами, в которых мы оказались. Там много пространства, много воздуха и мы смогли это все зафиксировать, — поделился Жадан.

Лучшие книги независимой Украины — топ-5 Жадана

Первым в списке любимых книг Жадана оказался роман Юрия Андруховича Реакреації. Это произведение, которое перенесет вас в начало 90-х и покажет, как компания украинских поэтов собралась в мифическом галицком городке Чортопиль на праздник Воскресающего Духа.

Следующая книга, которую отметил Сергей, Польові дослідження українського сексу от Оксаны Забужко. Это один из первых феминистских романов, в котором писательница размышляет об украинской и женской идентичности.

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Ткже стоит обратить внимание на произведение Олеся Ульяненко Stalinka. Это история о том, как главному герою удалось выжить в мире хаоса, обмана и разврата.

Следующая книга — Мондеґрін. Пісні про смерть і любов Владимира Рафеенка. В основе сюжета лежит история переселенца, который переезжает в столицу и начинает вдохновенно овладевать украинским.

Пятая книга, которую отметил Жадан, — роман Юрия Покальчука Те, що на споді, в котором автор откровенно и искренне говорит о сексе.

Напомним, что международный фестиваль Книжный арсенал будет проходить с 23 по 27 июня. Всего в рамках мероприятия представлены 180 издательств, а посетителей ожидает более 250 ивентов.

Однако из-за пандемии коронавируса количество билетов ограничено. Их можно приобрести только онлайн, и только на определенные временные промежутки.

Фото: Сергей Жадан