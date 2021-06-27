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Абрамова Юлія |

Киркорова исключили из черного списка Минкульта

Філіп Кіркоров

Киркоров официально больше не является опасным для Украины — на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины пока отсутствует его фамилия в списке.

В то же время указ министра о внесении Киркорова в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, и официальный пресс-релиз ведомства об этом есть.

23 июня Минкульт внес Киркорова в список лиц, угрожают нацбезопасности Украины. Певцу запретили въезд на территорию Украины. Профильное министерство сделало это по рекомендациям СБУ.

список Мінкульту

Однако пока черный список Минкульта не содержит фамилию певца.

Киркорова исключили из черного списка Минкульта

Как сообщили в Минкульте, там получили письмо от Службы безопасности Украины, с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова с предварительного перечня лиц, грозит национальной безопасности Украины, поэтому министерство исключает Киркорова из этого списка.

— Согласно новому письмо Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова с предварительного перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, — МКИП исключает Киркорова из этого списка, — говорится в сайте ведомства.

Также там добавили, что оба приказа, как о включении, так и отмена включения, выданные на основании соответствующих писем СБУ.

— Они согласно ст. 15 закона О кинематографии предусматривают безусловность действий МКИП о включении или исключении граждан иностранных государств из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, — написали на сайте МКИП.

И добавили, что включая или исключая тех или иных лиц из перечня министерство осуществляет только административное техническое действие относительно обнародования в определенный законодательством способ решения компетентных органов (в данном случае СБУ) по квалифицированию действий иностранных граждан, которые приводят к их включению в перечень лиц составляющих угрозу национальной безопасности.

При этом в качестве причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к Минкульт не отмечает.

 

Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал решение Минкульта Украины и СБУ о внесении его в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности страны.

Источник: Минкульт

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