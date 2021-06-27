Киркорова исключили из черного списка Минкульта

Киркоров официально больше не является опасным для Украины — на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины пока отсутствует его фамилия в списке.

В то же время указ министра о внесении Киркорова в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, и официальный пресс-релиз ведомства об этом есть.

23 июня Минкульт внес Киркорова в список лиц, угрожают нацбезопасности Украины. Певцу запретили въезд на территорию Украины. Профильное министерство сделало это по рекомендациям СБУ.

Однако пока черный список Минкульта не содержит фамилию певца.

Как сообщили в Минкульте, там получили письмо от Службы безопасности Украины, с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова с предварительного перечня лиц, грозит национальной безопасности Украины, поэтому министерство исключает Киркорова из этого списка.

— Согласно новому письмо Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова с предварительного перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, — МКИП исключает Киркорова из этого списка, — говорится в сайте ведомства.

Также там добавили, что оба приказа, как о включении, так и отмена включения, выданные на основании соответствующих писем СБУ.

— Они согласно ст. 15 закона О кинематографии предусматривают безусловность действий МКИП о включении или исключении граждан иностранных государств из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, — написали на сайте МКИП.

И добавили, что включая или исключая тех или иных лиц из перечня министерство осуществляет только административное техническое действие относительно обнародования в определенный законодательством способ решения компетентных органов (в данном случае СБУ) по квалифицированию действий иностранных граждан, которые приводят к их включению в перечень лиц составляющих угрозу национальной безопасности.

При этом в качестве причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к Минкульт не отмечает.

Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал решение Минкульта Украины и СБУ о внесении его в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности страны.