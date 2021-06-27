МастерШеф.Селебрити: в четвертом выпуске сильнее оказалась команда блондинок

Вечером субботы, 26 июня, прошел четвертый выпуск кулинарного шоу МастерШеф.Селебрити – на кухне соревновались звездные блондинки и брюнетки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин ????Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

В этом выпуске участие в команде красных принимали Алена Шоптенко, Ирина Федишин и Светлана Вольнова, а в команде синих – Надежда Матвеева, Мишель Андраде и Александра Зарицкая.

Сначала была эстафета, где обеим командам нужно было приготовить вареники с картофелем под грибным соусом.

За это испытание давали один балл, который получили брюнетки, приготовившие самое вкусное блюдо.

На втором этапе был кулинарный крокодил – представители каждой из команд смотрели на оригинальное блюдо и без слов должны были объяснить какие в нем ингредиенты и в какой последовательности их нужно готовить.

Блондинки готовили виноградно-яблочные оладьи с финиковой пастой, а брюнетки — креветки в кокосово-томатном соусе. Балл в этом конкурсе получили красные.

Условием третьего конкурса было приготовление фаршированных перцы под соусом бешамель. При этом кухонные принадлежности находились в двух разных коробках – в одном новенькая посуда, а в другом – искореженные вилки, шпатель и дырявая кастрюля.

Командам задали 10 вопросов, и те, кто ответил на большинство из них верно, а это – брюнетки, получали лучшие инструменты.

Несмотря на худшие кухонные принадлежности в конкурсе, а следственно и в выпуске, победила команда блондинок – Алена Шоптенко, Светлана Вольнова и Ирина Федишин.

Третий выпуск МастерШеф.Селебрити

На прошлой неделе в кулинарном шоу МастерШеф.Селебрити соревновались главные холостяки и холостячки страны.

Алексей Тригубенко, Андрей Рыбак и Илья Рыбальченко противостояли Юле “Зайке”, Джессике и Дане.

Подробнее о том, что происходило на проекте читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Ирина Федишин