Украинская певица Наталья Могилевская выиграла спор с фитнес-тренером Анитой Луценко. Исполнительница решила принять участие в ее челлендже под названием 26 июня зуб даю.

Могилевская пообещала постричься налысо, если проиграет спор. За три недели украинская звезда похудела на четыре килограмма.

Певица в последний момент сбросила 300 гр, которые ей нужны были для выигрыша спора. В последний день утром на весах отметка показала 72,9 кг.

До конца пари оставалось несколько часов, однако звезда решила не сдаваться. Вскоре Могилевская пошла в баню, в которой решила сидеть до тех пор, пока эти 300 гр не уйдут.

Уже вечером она увидела, что весит 72,6 кг. Таким образом Могилевская выиграла спор с фитнес-тренером.

На своей странице в социальной сети Instagram Могилевская также опубликовала видео с телеведущими Лесей Никитюк и Сергеем Притулой, где они якобы стригут артистку.

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Фото: Наталья Могилевская

Источник: Наталья Могилевская