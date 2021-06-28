28-летняя певица Cardi B готовится во второй раз стать мамой. Об этом стало известно на церемонии вручения премии BET 2021.

Американская хип-хоп исполнительница на сцену в дуэте с рэп-группой Migos вышла с круглым животом.

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Cardi B выбрала для выступления черный блестящий комбинезон от Dolce&Gabbana с большим вырезом на животе.

Cardi B также опубликовала фотографию на своей странице в социальной сети Instagram, на которой отметила свое 29-летнего мужа, рэпера Offset (одного из участников Migos).

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Влюбленные начали встречаться в 2017 году и вскоре поженились. У пары есть дочь Калчер, которую певица родила в 2018 году.

Через пять месяцев после рождения общей дочери Cardi B и Offset объявили о расставании, однако чуть позже пара помирилась.