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Юлія Захарченко |

Навсегда: Мишина и Эллерт впервые показали их парные тату

Навсегда: Мишина и Эллерт впервые показали их парные тату

Актриса и героиня романтического реалити Холостячка Ксения Мишина и ее возлюбленный, комик Александр Эллерт, впервые показали свои парные татуировки.

Фотографию с рисунком опубликовала Ксения Мишина на своей странице в социальной сети Instagram.

 

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Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Влюбленные Мишина и Эллерт сделали на своих телах очень символические татуировки — маленькие сердечки. На фотоснимке, который показала актриса, пара лежит яхте, подняв ноги вверх.

Ксения Мишина сделала себе на ноге тату с красным сердцем, а Александр Эллерт с зеленым. Символично, что такие смайлики они посылают друг другу в фотоблоге.

— По традиции прислали друг другу наши сердечки. Навсегда, — написала в посте Ксения Мишина.

Пользователям социальной сети очень понравился поступок влюбленных. В комментариях к посту они пишут, что любят пару Мишиной и Эллерта.

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Фото: СТБ

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