Премия BET Awards 2021: список победителей и как прошла церемония награждения

В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная музыкальная премия BET Awards.

В прошлом году из-за пандемии Covid-19 церемония произошла в онлайн-формате, однако в 2021 году артисты вживую присутствовали на церемонии награждения.

Ведущей этого мероприятия стала актриса Тараджи Хенсон. Во время речи звезда подчеркнула, что рада снова увидеться с публикой после долгого перерыва.

Список победителей премии BET Awards

Альбом года — Jazmine Sullivan — Heaux Tales;

Лучшая хип-хоп-артистка — Megan Thee Stallion;

Лучший хип-хоп-артист — Lil Baby;

Лучшая группа — Silk Sonic;

Лучшая коллаборация — Cardi B — WAP feat. Megan Thee Stallion;

Видео года — Cardi B — WAP feat. Megan Thee Stallion;

BET Her Award (награда лучшему артисту в стиле нео-соул или традиционного R&B) — SZA — Good Days;

Лучший новый артист — Giveon;

Лучшая R&B/поп-артистка — H.E.R.;

Лучший R&B/поп-артист — Chris Brown;

Награда имени Бобби Джонса за лучшие госпел-исполнение — Kirk Franklin — Strong God;

Выбор зрителей — Bree Runway;

Лучший международный артист — Burna Boy (Нигерия).

Премия BET Awards запомнилась не только иностранными звездами, но и яркими выступлениями музыкальных исполнителей.

Выступление американского репера и певца Lil Nas X закончилось перфомансом, который вызвал бурную реакцию общественности. Автор песен поцеловал на сцене одного из парней.

Слухи о нетрадиционной ориентации репера появились еще в июне 2019 года, однако Lil Nas X до этого не демонстрировал публично свои предпочтения.

Также во время своего выступления Cardi B зрители узнали, что американская певица скоро во второй раз станет мамой.

На красной дорожке до этого хип-хоп исполнительница не появлялась, поэтому публика увидела ее уже сразу на сцене.