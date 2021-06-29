Народную артистку России Веру Алентову госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).

По данным российских СМИ, актриса сдала тест на Covid-19, и теперь ожидает результаты.

О состоянии здоровья и самочувствии Веры ничего не известно. Сейчас 79-летняя звезда находится в одной из больниц Москвы.

Ранее коронавирусную инфекцию обнаружили у мужа артистки, режиссера Владимира Меньшова. Он переносит болезнь в легкой форме.

Вера Алентова сыграла более 50 ролей в кино. Она участвовала в съемках таких фильмов как Москва слезам не верит, Ширли-мырли, Зависть богов и Завтра была война.

В 1992 году она получила звание народной артистки России, а в 2012 году Веру наградили орденом За заслуги перед отечеством.

Читайте У певицы МакSим обнаружили новое заболевание

Источник: ВГИК