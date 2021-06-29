Солист украинской группы Pianoбой Дмитрий Шуров рассказал о наихудшей черте своего характера, кем бы стал, если бы не был музыкантом, и почему не пошел в политику.

В программе 33 за 3 Дмитрий Шуров рассказал Александре Кучеренко, что отдаст предпочтение таланту, а не деньгам.

Он признался, что ненавидит, когда журналисты у него спрашивают о ближайших планах. А самая нелепая сплетня, которая о нем ходила, что он любовник российской певицы Земфиры.

Шуров сказал, что наихудшая черта его характера – эгоизм. Также поделился, что если бы не стал музыкантом, то был бы пилотом самолетов гражданской авиации.

— Музыка – это бензин для коммуникации с людьми. В хорошем настроении, когда выпью бокал красного сухого и в зале мои люди, то могу оценить себя как певца – на семь баллов, — сказал исполнитель.

Артист признался, что самый неудобный момент, когда к нему пришла муза, – на заправке в туалете, а свою песню Этажи он написал, пребывая в пьяном состоянии.

Первый пункт в райдере певца — кофе, красное сухое вино, печенье, шоколад. Второй – туалет недалеко от гримерки, третий – не называть его Димчиком.

Наибольший гонорар певца за концерт – приблизительно $25 тыс.

Артист рассказал, что больше не поет песню, которую написал для сериала Слуга народа, потому что не занимается пропагандой политических партий.

— Главная причина, по которой я отказался идти в политику, – люблю свободу, — отметил Шуров.

Он сказал, что легализовал бы в Украине игру на музыкальных инструментах на любой громкости 24/7.

Певец рассказал, что сейчас наибольшее количество денег тратит на садоводство — за июнь около 40 тыс. грн.

Дмитрий признался, что когда-то прятал заначки в пианино. А $1 млн он бы потратил на создание студии на колесах.

— Хочу поехать в кругосветное путешествие на год и записать альбом, — поделился певец.

Артист отметил, что наибольшее достижение его жизни — это сын.

Ранее Шуров был пианистом в группе Океан Эльзы. Он рассказал, что ушел из нее, чтобы развиваться далее. А также признался, что хотел бы научиться не спать и выучить китайский или японский языки.

Фото: Pianoбой