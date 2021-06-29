Голливудские звезды, признавшиеся в своей бисексуальности

Американская актриса Меган Фокс заявила о своей бисексуальности.

В Instagram Фокс опубликовала фото, на котором продемонстрировала свой маникюр. На ногтях девушки — разные цвета. Этим она дала понять, что ее привлекает не только мужская часть общества, но и женская.

— Ставлю Б в LGBTQIA уже более двух десятилетий, — подписала фото актриса.

Реакция поклонников оказалась неоднозначной — кто-то поддержал Меган, а кто-то очень удивился такому заявлению звезды.

Моя би-королева.

Прекрати эту чушь, никому нет дела.

Никогда бы не подумал, что ты можешь встречаться с женщиной.

Уйди с дороги, чтобы настоящие таланты могли подавать лучшие примеры для молодежи.

Ты заставила нас осознать, что во многих из нас есть би.

Теперь у меня появился шанс, — пишут пользователи сетей.

Стоит отметить, что Меган Фокс более 10 лет состояла в браке с актером Брайаном Остином. У экс-супругов — трое сыновей.

После развода в 2020 году Фокс сразу же стала встречаться с рэпером Machine Gun Kelly. Влюбленные часто делятся совместными фото и не скрывают своих чувств.

Случай с Меган Фокс в Голливуде не единственный. Факты ICTV вспомнили звезд, которые ранее также сделали каминг-аут относительно бисексуальности.

Кристен Стюарт

Звезда серии фильмов Сумерки Кристен Стюарт после расставания с актером Робертом Паттинсоном в 2012 году начала встречаться с девушками.

Так, в 2016 году актриса подтвердила свой роман с дизайнером Алишей Каргайл. После этого она встречалась с французской певицей Соко. Далее более двух лет состояла в отношениях с моделью Стеллой Максвелл. Теперь Кристен строит отношения со сценаристкой Дилан Майер.

Кэти Перри

Сейчас певица Кэти Перри состоит в отношениях с актером Орландо Блумом. У пары есть дочь.

Однако в детстве Кэти нравились девочки, а родители лечили ее от гомосексуализма.

Также Перри признавалась, что состояла в сексуальных отношениях с девушкой.

Том Харди

В одном из интервью Том Харди признался, что у него был сексуальный опыт с мужчинами. Также он говорил, что всегда прислушивается к советам геев.

Сейчас Том Харди счастлив в браке с актрисой Шарлоттой Райли. У супругов двое детей.

Линдси Лохан

Несмотря на бурные романы с мужчинами, в 2007 году Линдси Лохан едва не узаконила отношения с диджеем Самантой Ройсон. Однако после очередной ссоры пара решила расстаться.

Сама актриса говорила, что может спать как с мужчинами, так и с женщинами.