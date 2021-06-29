Голливудские звезды, признавшиеся в своей бисексуальности

Американская актриса Меган Фокс заявила о своей бисексуальности.
В Instagram Фокс опубликовала фото, на котором продемонстрировала свой маникюр. На ногтях девушки — разные цвета. Этим она дала понять, что ее привлекает не только мужская часть общества, но и женская.
— Ставлю Б в LGBTQIA уже более двух десятилетий, — подписала фото актриса.
Реакция поклонников оказалась неоднозначной — кто-то поддержал Меган, а кто-то очень удивился такому заявлению звезды.
- Моя би-королева.
- Прекрати эту чушь, никому нет дела.
- Никогда бы не подумал, что ты можешь встречаться с женщиной.
- Уйди с дороги, чтобы настоящие таланты могли подавать лучшие примеры для молодежи.
- Ты заставила нас осознать, что во многих из нас есть би.
- Теперь у меня появился шанс, — пишут пользователи сетей.
Стоит отметить, что Меган Фокс более 10 лет состояла в браке с актером Брайаном Остином. У экс-супругов — трое сыновей.
После развода в 2020 году Фокс сразу же стала встречаться с рэпером Machine Gun Kelly. Влюбленные часто делятся совместными фото и не скрывают своих чувств.
Случай с Меган Фокс в Голливуде не единственный. Факты ICTV вспомнили звезд, которые ранее также сделали каминг-аут относительно бисексуальности.
Кристен Стюарт
Звезда серии фильмов Сумерки Кристен Стюарт после расставания с актером Робертом Паттинсоном в 2012 году начала встречаться с девушками.
Так, в 2016 году актриса подтвердила свой роман с дизайнером Алишей Каргайл. После этого она встречалась с французской певицей Соко. Далее более двух лет состояла в отношениях с моделью Стеллой Максвелл. Теперь Кристен строит отношения со сценаристкой Дилан Майер.
Кэти Перри
Сейчас певица Кэти Перри состоит в отношениях с актером Орландо Блумом. У пары есть дочь.
Однако в детстве Кэти нравились девочки, а родители лечили ее от гомосексуализма.
Также Перри признавалась, что состояла в сексуальных отношениях с девушкой.
Том Харди
В одном из интервью Том Харди признался, что у него был сексуальный опыт с мужчинами. Также он говорил, что всегда прислушивается к советам геев.
Сейчас Том Харди счастлив в браке с актрисой Шарлоттой Райли. У супругов двое детей.
Линдси Лохан
Несмотря на бурные романы с мужчинами, в 2007 году Линдси Лохан едва не узаконила отношения с диджеем Самантой Ройсон. Однако после очередной ссоры пара решила расстаться.
Сама актриса говорила, что может спать как с мужчинами, так и с женщинами.