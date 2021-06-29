На 46-ом году жизни умер режисер Вадим Шатров. Причина смерти — последствия от коронавируса.

О смерти режисера сообщил его друг Антон Голубчик в Facebook.

— Прекрасный режиссер, дизайнер и мой давний лучший друг Вадим Шатров умер в больнице от Covid-19, — написал Антон.

Вадим Шатров был режисером клипов MaкSим, Алсу, Сплин и других.

Его госпитализировали 22 июня с 55% поражения легких.

— Господа, спешу сообщить, что нахожусь сейчас на самой передовой борьбы между жизнью и смертью, без большей части легких и в целом придавленном состоянии. Если выживу — будет новая жизнь, — написал Шатров 21 июня в своем Facebook.

26 июня Вадим сообщил, что умер его сосед по палате и жаловался на медперсонал в больнице. Однако сам он заявил, что выбирает жить.

— Человек просто решил, что пожил своё и уже пора. А безразличие подъехало по заказу. А я выбираю жить, — написал Шатров.

19 июня стало известно, что певицу МакSим ввели в искусственную кому. Артистку госпитализировали в медицинское учреждение с пневмонией и 40% поражением легких.

Позже у MaкSим обнаружили новое заболевание — поражение печени. Именно это могло стать причиной резкого ухудшения состояния здоровья исполнительницы.

Артистка до сих пор находится в искусственной коме.

Фото: Gio Kardava