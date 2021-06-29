У российской певицы МакSим, которая сейчас находится в искусственной коме, обнаружили серьезное поражение печени.

О новой болезни звезды стало известно во время комплексного обследования организма. Проблемы с печенью могли стать причиной резкого ухудшения состояния здоровья МакSим.

Врачи предположили, что певица уже давно страдает от этой болезни, и, возможно, она уже на хронической стадии.

Кроме этого, ряд симптомов указывал на возможное развитие сепсиса, но при обследовании этот диагноз не подтвердился.

Состояние здоровья МакSим, как и раньше, остается тяжелым.

Напомним, что в июне 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. Ей внезапно стало плохо после одного из концертов, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Через несколько дней состояние звезды ухудшилось, поэтому врачи ввели МакSим в медикаментозную кому.

Источник: MK

Фото: Натали Кожевникова