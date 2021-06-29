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Каріна Зуєва |

Она заслуживает всей возможной свободы: Кристина Агилера встала на защиту Бритни Спирс

Она заслуживает всей возможной свободы: Кристина Агилера встала на защиту Бритни Спирс

Американская певица Кристина Агилера поддержала Бритни Спирс по делу об опекунстве ее отца. Исполнительница публично встала на ее защиту в своем Twitter.

Агилера сказала, что недопустимо контролировать чью-либо жизнь и не позволять ее прожить так, как хочется.

— Уже несколько дней я думаю о Бритни, и о том, что сейчас с ней происходит. Считаю неприемлемым то, что женщине или любому человеку, который хочет контролировать свою судьбу, не позволяют жить ту жизнь, о которой они мечтают, — написала Кристина.

Артистка дополнила, что быть заставленным, проигнорированным, запуганным или лишенным поддержки со стороны тех, кто близок к вам — это самая разрушительная и унизительная вещь, которую только можно вообразить.

— Каждая женщина должна иметь право на собственное тело, свою репродуктивную систему, личную жизнь, пространство, исцеление и счастье, — сказала Агилера.

Она подчеркнула, что Бритни Спирс заслуживает всей возможной свободы, чтобы прожить свою самую счастливую жизнь.

— Мое сердце небезразлично к Бритни. Она заслуживает всей истинной любви и поддержки в мире, — подытожила Агилера.

Стоит отметить, что Кристина Агилера и Бритни Спирс начинали свои карьеры одновременно — в восьмилетнем возрасте. Из-за этого артисток часто сравнивали и они были конкурентками.

В одном из интервью Агилера призналась, что страдала от этого, поскольку Спирс всегда делали положительным персонажем, а ее — негативным.

Также певицы в подростковом возрасте были влюблены в Джастина Тимберлейка, однако он выбрал Бритни.

Американская певица Бритни Спирс впервые выступила в суде и дала показания о своем опекунстве. Певица призналась, что под опекой она находится принудительно, а терапия, которое ее лечат, вредит здоровью.

Исполнительница сказала, что ей назначили литий, от которого она плохо себя чувствует и не разрешают беременеть. По словам Бритни, ее заставили поставить внутриматочную спираль.

Также она добавила, что отец эксплуатирует ее ради денег.

Фото: Depositphotos

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