Американская певица Кристина Агилера поддержала Бритни Спирс по делу об опекунстве ее отца. Исполнительница публично встала на ее защиту в своем Twitter.

Агилера сказала, что недопустимо контролировать чью-либо жизнь и не позволять ее прожить так, как хочется.

— Уже несколько дней я думаю о Бритни, и о том, что сейчас с ней происходит. Считаю неприемлемым то, что женщине или любому человеку, который хочет контролировать свою судьбу, не позволяют жить ту жизнь, о которой они мечтают, — написала Кристина.

Артистка дополнила, что быть заставленным, проигнорированным, запуганным или лишенным поддержки со стороны тех, кто близок к вам — это самая разрушительная и унизительная вещь, которую только можно вообразить.

— Каждая женщина должна иметь право на собственное тело, свою репродуктивную систему, личную жизнь, пространство, исцеление и счастье, — сказала Агилера.

Она подчеркнула, что Бритни Спирс заслуживает всей возможной свободы, чтобы прожить свою самую счастливую жизнь.

— Мое сердце небезразлично к Бритни. Она заслуживает всей истинной любви и поддержки в мире, — подытожила Агилера.

These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through. It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3 — Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021 Стоит отметить, что Кристина Агилера и Бритни Спирс начинали свои карьеры одновременно — в восьмилетнем возрасте. Из-за этого артисток часто сравнивали и они были конкурентками. В одном из интервью Агилера призналась, что страдала от этого, поскольку Спирс всегда делали положительным персонажем, а ее — негативным. Также певицы в подростковом возрасте были влюблены в Джастина Тимберлейка, однако он выбрал Бритни.

Американская певица Бритни Спирс впервые выступила в суде и дала показания о своем опекунстве. Певица призналась, что под опекой она находится принудительно, а терапия, которое ее лечат, вредит здоровью.

Исполнительница сказала, что ей назначили литий, от которого она плохо себя чувствует и не разрешают беременеть. По словам Бритни, ее заставили поставить внутриматочную спираль.

Также она добавила, что отец эксплуатирует ее ради денег.