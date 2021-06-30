Российский певец Филипп Киркоров всего пять дней пробыл в списке лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Почему Киркорова исключили из черного списка Минкульта и как на это отреагировала сеть — читайте далее в материале.

Киркорову запретили въезд в Украину

23 июня Филипп Киркоров попал в черный список Минкульта. Он стал 201-м в перечне лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

По данным СБУ, причиной такого решения стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией.

Таким образом артисту запретили въезд в Украину и демонстрацию концертов по ТВ.

Сам Киркоров отреагировал на эту ситуацию видеообращением, которое обнародовал на личной странице в Instagram. Певец назвал эту ситуацию “абсурдом”, а также заверил, что гордится тем, что произошло.

— Я должен сказать спасибо таким чиновникам. Они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее. Тем, что произошло, нужно гордиться. Горжусь, что попал в этот список. Если Киркоров становится угрозой государству, то такое государство можно только пожалеть, — прокомментировал певец.

После речи Киркоров спел на украинском.

Больше не в черном списке

Впоследствии появилась информация, что Филипп Киркоров официально больше не является опасным для Украины. 27 июня певца исключили из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины.

О таком решении Минкульт сообщил на официальном сайте, отметив, что изменения внесли на основании обращения СБУ.

Сейчас черный список Минкульта не содержит фамилии Киркорова. По данным Службы безопасности Украины, пребывание Филиппа в этом списке требует дополнительных проверок.

Киркоров уверен, что его исключили из черного списка благодаря народной любви поклонников. Он публично поблагодарил своих фанатов, и отметил, что с нетерпением ждет концертов в Украине.

— Включили — исключили! Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое. Чиновники услышали нас, — сказал артист.

Реакция сети на скандал с Киркоровым

Такое развитие событий вызвало волну возмущения среди большинства украинцев.

Это позор!

То есть закон не один для всех?

Что за клоунада? Зеленский руку приложил?

Что за бред? Народ Украины за Украину, а не убийц-рашистов.

В Украине Киркорова никто не хочет видеть! Запомните это!

Певица Ирена Карпа отметила, что ей противно, когда так пренебрежительно относятся к украинской культуре.

— Это отвратительно, насколько “чмырят” нашу культуру. В то же время сюда завозят каких-то Басковых и Киркоровых. Это двойные стандарты. Хорошо, что у нас есть гражданское общество, которое остро реагирует на подобные вещи. Мне кажется, это происходит только из-за денег. Вряд ли там есть какая-то хитроумная идея, — высказалась Ирена.

А журналист Дмитрий Гордон записал видеообращение, в котором отметил, что Киркорова в Украине никто не ждет.

— Филипп, это не Россия, Крым — это Украина! Если ты с этим не согласен, не надо тебе ездить в Украину. Не надо! Потому что здесь тебя не ждут, — сказал Гордон.

До сих пор народный

Филипп Киркоров до сих пор носит звание народного артиста Украины. Он получил его в 2008 году за “весомый личный вклад в развитие культурных связей Украины и России”. Тогда он поддержал Украину и стал продюсером Ани Лорак на конкурсе Евровидение 2008.

А сейчас певец публично поддерживает режим Владимира Путина. В марте на одном из своих концертов Киркоров назвал оккупирован Крым российским.

— Крым — это мое любимое место в России! Спасибо Владимиру Путину за то, что вернул Крым, — сказал Киркоров.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью ВВС News сказал, что теоретически забрать у Филиппа Киркорова звание народного артиста Украины можно.

Но в таком случае придется пересмотреть государственные награды всех других артистов. Очевидно, что никто этим заниматься не хочет.

— Это звание присваивалось прежде, наверное, за его заслуги, когда он Ани Лорак возил на Евровидение. И здесь мы вступаем на тонкий лед, потому что народных артистов у нас немало. Разницы между Киркоровым и Лорак не вижу. Поэтому в данном случае сложно объяснить, почему у кого-то забирать, а у кого — нет, — сказал Ткаченко.

Более того, по словам Ткаченко, эта процедура может быть опасной, поскольку мы живем в демократическом обществе.