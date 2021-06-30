Российский певец Филипп Киркоров всего пять дней пробыл в списке лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.
Почему Киркорова исключили из черного списка Минкульта и как на это отреагировала сеть — читайте далее в материале.
Киркорову запретили въезд в Украину
23 июня Филипп Киркоров попал в черный список Минкульта. Он стал 201-м в перечне лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.
По данным СБУ, причиной такого решения стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией.
Таким образом артисту запретили въезд в Украину и демонстрацию концертов по ТВ.
Сам Киркоров отреагировал на эту ситуацию видеообращением, которое обнародовал на личной странице в Instagram. Певец назвал эту ситуацию “абсурдом”, а также заверил, что гордится тем, что произошло.
— Я должен сказать спасибо таким чиновникам. Они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее. Тем, что произошло, нужно гордиться. Горжусь, что попал в этот список. Если Киркоров становится угрозой государству, то такое государство можно только пожалеть, — прокомментировал певец.
После речи Киркоров спел на украинском.
Больше не в черном списке
Впоследствии появилась информация, что Филипп Киркоров официально больше не является опасным для Украины. 27 июня певца исключили из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины.
О таком решении Минкульт сообщил на официальном сайте, отметив, что изменения внесли на основании обращения СБУ.
Сейчас черный список Минкульта не содержит фамилии Киркорова. По данным Службы безопасности Украины, пребывание Филиппа в этом списке требует дополнительных проверок.
Киркоров уверен, что его исключили из черного списка благодаря народной любви поклонников. Он публично поблагодарил своих фанатов, и отметил, что с нетерпением ждет концертов в Украине.
— Включили — исключили! Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое. Чиновники услышали нас, — сказал артист.
Реакция сети на скандал с Киркоровым
Такое развитие событий вызвало волну возмущения среди большинства украинцев.
- Это позор!
- То есть закон не один для всех?
- Что за клоунада? Зеленский руку приложил?
- Что за бред? Народ Украины за Украину, а не убийц-рашистов.
- В Украине Киркорова никто не хочет видеть! Запомните это!
Певица Ирена Карпа отметила, что ей противно, когда так пренебрежительно относятся к украинской культуре.
— Это отвратительно, насколько “чмырят” нашу культуру. В то же время сюда завозят каких-то Басковых и Киркоровых. Это двойные стандарты. Хорошо, что у нас есть гражданское общество, которое остро реагирует на подобные вещи. Мне кажется, это происходит только из-за денег. Вряд ли там есть какая-то хитроумная идея, — высказалась Ирена.
А журналист Дмитрий Гордон записал видеообращение, в котором отметил, что Киркорова в Украине никто не ждет.
— Филипп, это не Россия, Крым — это Украина! Если ты с этим не согласен, не надо тебе ездить в Украину. Не надо! Потому что здесь тебя не ждут, — сказал Гордон.
До сих пор народный
Филипп Киркоров до сих пор носит звание народного артиста Украины. Он получил его в 2008 году за “весомый личный вклад в развитие культурных связей Украины и России”. Тогда он поддержал Украину и стал продюсером Ани Лорак на конкурсе Евровидение 2008.
А сейчас певец публично поддерживает режим Владимира Путина. В марте на одном из своих концертов Киркоров назвал оккупирован Крым российским.
— Крым — это мое любимое место в России! Спасибо Владимиру Путину за то, что вернул Крым, — сказал Киркоров.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью ВВС News сказал, что теоретически забрать у Филиппа Киркорова звание народного артиста Украины можно.
Но в таком случае придется пересмотреть государственные награды всех других артистов. Очевидно, что никто этим заниматься не хочет.
— Это звание присваивалось прежде, наверное, за его заслуги, когда он Ани Лорак возил на Евровидение. И здесь мы вступаем на тонкий лед, потому что народных артистов у нас немало. Разницы между Киркоровым и Лорак не вижу. Поэтому в данном случае сложно объяснить, почему у кого-то забирать, а у кого — нет, — сказал Ткаченко.
Более того, по словам Ткаченко, эта процедура может быть опасной, поскольку мы живем в демократическом обществе.