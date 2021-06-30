Украинский блогер-миллионник, 18-летняя Юлия Вербинец (Верба) купила вторую трехкомнатную квартиру в Ивано-Франковске, потому что ей “стало скучно”.

Юлия рассказала, что ее Instagram заблокировали, поэтому она не знала чем заняться. Так она решила приобрести себе еще одно жилье. В другой трехкомнатной квартире блогера сейчас идет ремонт.

— У меня было много свободного времени, поэтому я решила посмотреть объявления о продаже квартир. Нашла классный вариант, через пять минут уже была на месте и смотрела квартиру. Через 10 минут принесла деньги и подписала договор, — рассказала Верба.

Блогер подчеркнула, что квартира находится на 12-13 этажах в новостройке. Жилплощадь уже была с ремонтом, однако без части мебели.

— Мне 18 лет, а это моя вторая трехкомнатная квартира. Я ее полностью оплатила, все документы у меня на руках. Тут такой вид, — сказала Верба.

Юлия призналась, что она не планировала покупать квартиру, поскольку недавно приобрела другую.

— Когда я ее посмотрела, то поняла, что не оставлю. Что я буду делать с двумя квартирами, пока не знаю. Две жилплощади большие, но как-то решу эту проблему, — отметила Верба.

Девушка рассказала, что такой отдых от Instagram ей стоил близко $75 тыс.

— Из-за этого блока в Instagram я купила квартиру. Все, что ни делается — к лучшему, — сказала Юлия.

Также блогер провела экскурсию по квартире, показав прихожую, ванную комнату, кухню, гостиную. На втором этаже находится спальня, гардеробная и еще одна комната.

Ранее в сети обговаривали вечеринку, которую Верба устроила на свое совершеннолетие, 12 апреля. Блогер пригласила звезд украинского шоу-бизнеса — телеведущего Юрия Горбунова, группу Rumbero’s, мультиартиста Дмитрия Монатика.

Ко всему прочему, на экране транслировали поздравления от Оли Поляковой, Потапа, Насти Каменских и Нади Дорофеевой.

Верба рассказала, что на празднование 18-летия она потратила 3 млн. грн. На гонорары звездам ушло €120 тыс.

Фото: Юлия Верба