Украинская певица Тина Кароль снялась обнаженной с питоном на теле, а также анонсировала выход нового клипа на трек Красиво.
На личной странице в Instagram звезда опубликовала откровенное видео. В кадре Кароль предстала полностью обнаженной, сидя на полу.
Свой образ певица довершила распущенными волосами и легким макияжем. Тело артистки окутал желтый королевский питон.
Такой промо-ролик клипа Красиво вызвал ажиотаж среди поклонников Тины. Они не ожидали, что певица может решиться на такую съемку.
- Не ожидала, что Тина может быть в таком формате.
- Вау, вы очень смелая!
- Смело и эстетично!
- Не перестаешь нас удивлять.
- Как всегда роскошная и непревзойденная.
А некоторые подписчики Кароль предположили, что новая видеоработа будет похожа на клип Ноченька, который Тина выпустила в 2006 году. Там она также снялась обнаженной.
- Ноченька (Remastered)?
- Ноченька опять.
- Ноченька 2? Нет, это лучше.
Премьера клипа Красиво состоится уже завтра, 1 июля.
Недавно Тина Кароль высказалась о гастролях по России. Она сказала, что ей, как украинской певице, не нужны посредники.
Кароль отметила, что многие исполнители из Казахстана живут в Москве. Однако ей хотелось бы, чтобы они творили для своей родины.
Фото: Антон Кулаковский