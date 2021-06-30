Украинская певица Тина Кароль снялась обнаженной с питоном на теле, а также анонсировала выход нового клипа на трек Красиво.

На личной странице в Instagram звезда опубликовала откровенное видео. В кадре Кароль предстала полностью обнаженной, сидя на полу.

Свой образ певица довершила распущенными волосами и легким макияжем. Тело артистки окутал желтый королевский питон.

Такой промо-ролик клипа Красиво вызвал ажиотаж среди поклонников Тины. Они не ожидали, что певица может решиться на такую съемку.

Не ожидала, что Тина может быть в таком формате.

Вау, вы очень смелая!

Смело и эстетично!

Не перестаешь нас удивлять.

Как всегда роскошная и непревзойденная.

А некоторые подписчики Кароль предположили, что новая видеоработа будет похожа на клип Ноченька, который Тина выпустила в 2006 году. Там она также снялась обнаженной.

Ноченька (Remastered)?

Ноченька опять.

Ноченька 2? Нет, это лучше.

Премьера клипа Красиво состоится уже завтра, 1 июля.

Недавно Тина Кароль высказалась о гастролях по России. Она сказала, что ей, как украинской певице, не нужны посредники.

Кароль отметила, что многие исполнители из Казахстана живут в Москве. Однако ей хотелось бы, чтобы они творили для своей родины.

Фото: Антон Кулаковский