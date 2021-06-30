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Валентина Чорна |

Ноченька 2.0: обнаженная Тина Кароль обвилась питоном

Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль снялась обнаженной с питоном на теле, а также анонсировала выход нового клипа на трек Красиво.

На личной странице в Instagram звезда опубликовала откровенное видео. В кадре Кароль предстала полностью обнаженной, сидя на полу.

Свой образ певица довершила распущенными волосами и легким макияжем. Тело артистки окутал желтый королевский питон.

Такой промо-ролик клипа Красиво вызвал ажиотаж среди поклонников Тины. Они не ожидали, что певица может решиться на такую съемку.

  • Не ожидала, что Тина может быть в таком формате.
  • Вау, вы очень смелая!
  • Смело и эстетично!
  • Не перестаешь нас удивлять.
  • Как всегда роскошная и непревзойденная.

А некоторые подписчики Кароль предположили, что новая видеоработа будет похожа на клип Ноченька, который Тина выпустила в 2006 году. Там она также снялась обнаженной.

  • Ноченька (Remastered)?
  • Ноченька опять.
  • Ноченька 2? Нет, это лучше.

Премьера клипа Красиво состоится уже завтра, 1 июля.

Недавно Тина Кароль высказалась о гастролях по России. Она сказала, что ей, как украинской певице, не нужны посредники.

Кароль отметила, что многие исполнители из Казахстана живут в Москве. Однако ей хотелось бы, чтобы они творили для своей родины.

Фото: Антон Кулаковский

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