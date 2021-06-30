Британская модель и актриса Кара Делевинь рассказала, определилась ли она со своей ориентацией и нравятся ли ей мужчины. Звезда поведала, как относится к пластическим операциям, и что хотела бы изменить в себе.

В подкасте американского журналиста Джоша Смита Make It Reign Кара Делевиль призналась, что еще не определилась в том, кто она — бисексуалка или лесбиянка.

— Это больше похоже на пансексуальность. Меня влечет к людям, а их пол не имеет значения. Меня интересуют эмоции, личные качества и то, что я получаю от общения. Когда-то я была уверена, что мне нравятся только женщины, но сейчас все изменилось, — сказала актриса.

Делевинь подчеркнула, что не хочет торопиться с определениями, поскольку сейчас чувствует полную свободу, и у нее нет ограничений.

Кара отметила, что в плане самоидентификации она девушка, но иногда ей нравится играть более мужскую роль.

Также модель сказала, что ее заводят мужчины, и она регулярно посещает стриптиз с их участием.

— Я видела выступления мужчин в разных странах. Больше всего люблю Канаду. Это единственная страна, где разрешена на таких шоу полная обнаженка, — поделилась Кара.

Делевинь призналась, что с такой неуемной сексуальностью в карантин ей помогли справиться игрушки для взрослых.

— Мне помогла коллекция секс-игрушек. Я сама создала их вместе с дизайнером Лорой Ди Карло. С их помощью я могу испытать много оргазмов подряд, поскольку одного всегда мало, — сказала модель.

Кара рассказала, что впервые попробовала такие игрушки, еще будучи в школе, и обычно занималась этим в бассейне. Она подчеркнула, что говорит о самоудовлетворении с гордостью.

— Что плохого в откровенном разговоре о сексе? Много раз обращала внимание на то, как неловко начинают себя чувствовать люди, когда речь заходит об этом. Особенно не любят говорить о самоудовлетворении. Я делаю это с гордостью. Совершенно не считаю чем-то постыдным то, что доставляю сама себе удовольствие, — отметила Делевинь.

Модель подчеркнула, что гордится своей сексуальностью и ничего плохого в похоти не видит, поскольку люди охотно говорят о удовольствии и наслаждении, которые приносят им еда, напитки, развлечения и многое другое.

Кара призналась, что в детстве была уверена, что гомосексуализм — болезнь. Когда в ней проснулось понимание того, что нравятся не только парни, она испугалась. Но обсудить этого ни с кем не могла.

— Я впала в глубокую депрессию и действительно заболела. Получила психологическую травму. Меня лечили. Теперь я понимаю, что нужно было сказать, но смелости тогда не хватало, — сказала звезда.

Делевинь также поделилась, что ей не нравится ее грудь, поскольку одна больше другой, и с детства раздражает нос. Но когда у нее появилась финансовая возможность, она передумала ложиться под нож хирурга.

— Во мне желание исправить недостатки боролось с глубоким сомнением. А вдруг не получится? А вдруг будет еще хуже? И я передумала. Во всяком случае на данном этапе отказалась от этой идеи, — рассказала актриса.

Девушка подчеркнула, что является публичным человеком и лицом многих брендов, которые известны во всем мире. Поэтому она не может просто так взять и изменить внешность.

Фото: Кара Делевинь

Источник: Make It Reign with Josh Smith