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Каріна Зуєва |

Оскару Кучере закрыли въезд в Украину на три года

Оскару Кучере закрыли въезд в Украину на три года

Российскому актеру и телеведущему запретили въезд в Украину. Такое решение приняли пограничники на пункте пропуска в киевском аэропорту Жуляны.

По данным СМИ, речь идет о звезде сериала Улицы разбитых фонарей Оскара Кучера.

30 июня россиянин 1974 года рождения вылетал из Украину рейсом Киев-Варшава. Также у него был при себе вид на временное проживание в нашей стране. Однако пограничники установили то, что он незаконно посещал оккупированный Крым.

После оформления на вылет Оскару запретили въезд в Украину на три года.

Ко всему прочему, Госпогранслужба готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы с просьбой аннулировать 46-летнему Кучере вид на временное проживание в Украине.

Сам актер никак не прокомментировал свой запрет о въезде в Украину. Правда в Instagram он поделился видео из аэропорта Варшавы.

Известно, что 20 июня Кучера презентовал в филармонии Одессы свой литературно-драматический проект Я не умею плакать.

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Фото: Оскар Кучера

Источник: Госпогранслужба

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