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Каріна Зуєва |

Начнем создавать свою семью: Alyona Alyona переезжает к парню

Начнем создавать свою семью: Alyona Alyona переезжает к парню

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona решила переехать жить к своему парню.

Девушка поделилась, что в прошлых отношениях молодой человек жил на ее территории. Сейчас исполнительница решила сама переехать к своему возлюбленному.

Она рассказала, что квартира ее избранника находится дальше от репетиционной базы, студии звукозаписи, ресторанов и готовой кулинарии, чем ее. Но самая главная проблема — ее вещи, поскольку в его квартире не хватит места для всего.

— В целом получается, что нюансов много. Он хочет собачку, а я люблю кошек, меня вечно нет дома, а он работает дома, он любит пространство и чистые поверхности, а у меня всегда все заставлено баночками и подарками, — сказала Alyona Alyona.

Исполнительница подчеркнула, что пока не собирается раскрывать личность своего возлюбленного.

— Когда я думаю о том, что мы сможем чаще видеться, заботиться друг о друге и начнем создавать свою семью, все проблемы отходят на второй план. Знаю, что вас очень интересует вопрос, кто он? Но пока я вам ничего не скажу, — подытожила артистка.

В апреле Alyona Alyona сказала, что состоит в отношениях. Певица призналась, что ее парень — интернет-персона и его зовут Андрей. Однако пока они не готовы афишировать свои отношения. 

Певица подчеркнула, что со временем он раскроет свое лицо.

Фото: Alyona Alyona

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