Несмотря на схватки: Квиткова продолжает заниматься ремонтом в новом доме

Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова купили загородный дом. Пара планировала оборудовать помещения к появлению малыша. Однако их планы под угрозой из-за подрядчиков.

— 38 неделя беременности и официально самый нервные день за весь период беременности. Времени, чтобы выдохнуть нет. Через два дня переезд, а некоторые подрядчики — разбивают сердце. Хочется выпить. P. S. хотеть, не значит делать, — заверила Даша.

По ее словам, им не доставили матрасы.

— Камень на стол и остров — не готовы, и если бы мы не написали, даже не узнали бы, что им еще нужно много времени. За что люди получают деньги? По безответственную работу? — подчеркнула Квиткова.

Кроме того, возникла проблема с доставкой кондиционеров.

Затем Квиткова рассказала, что у нее схватки, однако тренировочные.

— Малыш опустился уже. Сказали просто ждать, — отметила Даша.

Звездная пара Никита Добрынин и Даша Квиткова объявила о беременности 20 января.

На своей странице в Instagram Даша опубликовала трогательное фото с отдыха на Мальдивах, на котором Никита целует ее беременный животик. Тогда девушка отметила, что она находится на четвертом месяце беременности, то есть все это время они скрывали радостную новость от широкой аудитории.