Украинский актер и участник студии Дизель шоу Александр Бережок рассказал о конфликтах с коллегами по сцене, гонорарах за корпоративы и съемках в кино.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV он ответил на 33 вопроса Александры Кучеренко.

Бережок признался, что в детстве мечтал стать лесником, а сейчас актера раздражают просьбы пошутить.

Самое трудное в концертных турах для него — это постоянные переезды. Последний раз с коллегами по сцене Александр ссорился из-за политики.

Бережок лучше всего пародирует Владимира Зеленского. Однако, по словам актера, не каждый юморист может стать президентом страны.

— У этого артиста должна быть очень сильная харизма. Настолько сильная, чтобы он мог убедить население, что может быть еще и хорошим президентом, — добавил он.

Самое опасное, что делал в жизни Александр — стрелял из гранатомета.

Также актер рассказал о семейном бюджете, который каждый месяц составляет около $10 тыс.

Самая высокая сумма, которую Бережок получал за проведение корпоратива — $5-6 тыс. Он отметил, что имеет два автомобиля: Porsche Cayenne и Suzuki Jimny.

Кроме этого, Бережок признался, что мечтает о съемках в полнометражном фильме о Великой Отечественной войне. Актер хочет сыграть своего дедушку, который очень трудно прошел всю войну.

Ранее в эксклюзивном интервью Фактам ICTV Александр Бережок рассказывал о планах на будущее и своих родительских обязанностях. Он отметил, что хочет упорядочить жизнь, творить и больше путешествовать.

Фото: Александр Бережок