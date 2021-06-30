Исполнительница Любовь Успенская призналась, что в 16 лет забеременела от женатого мужчины. Тогда ей пришлось сделать аборт.

Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Елены Друмы.

— Не буду врать, что была беременна в 16 лет. Об этом рассказываю, чтобы девочки относились внимательно к себе и учились на моих ошибках. Очень легко что-то сделать, но потом это тяжело изменить. Мне повезло, что первый аборт не был для меня губительным, потом я могла беременеть и рожать, — призналась певица.

По ее словам, женатый возлюбленный уговаривал пойти на аборт. Однако, даже если бы он согласился оставить ребенка, то родственники будущей звезды также были категорически против ранней беременности.

— Оставить ребенка с моей семьей? Да меня бабушка прокляла бы! Когда папа узнал об этом, то бил ремнем так, что у меня изо рта кровь шла, — рассказала Любовь Успенская.

Артистка, несмотря на эту ситуацию, не винит близких. Она рада, что все же ей удалось испытать материнское счастье. У Любови Успенской есть дочь, которую зовут Татьяна Плаксина.