Звезду Disney обвиняют в отправке порнографических снимков 13-летней девочке

Звезде Disney, актеру Кайлу Мэссии было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления за якобы отправку порнографических фотографий 13-летней девочке.

Актеру сериала Такая Рейвен было предъявлено обвинение в общении с несовершеннолетней в аморальных целях.

В 2019 году был подан гражданский иск против Мэсси. Семья девочки решила обратиться в офис шерифа после того, как их гражданский иск застопорился, и власти начали расследование в 2020 году.

29-летний Мэсси должен был предстать перед уголовным судом в Вашингтоне 28 июня 2021 года, но не явился.

В иске, поданном в 2019 году, утверждалось, что девушка познакомилась с Мэсси, когда ей было всего четыре года.

В 2018 году Мэсси возобновил связь с девочкой, когда она заинтересовалась в съемках сериала.

Примерно через месяц Мэсси якобы связался с девочкой в ​​Snapchat, а вскоре после этого начал отправлять многочисленные текстовые сообщения, изображения и видео сексуального характера.

Фото: Kyle Massey