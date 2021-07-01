Жена телеведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова показала, как выглядит на 38-й неделе беременности.

Девушка опубликовала фотоколлаж, снимки на котором сделаны в зеркале. На фото Квиткова продемонстрировала свой животик. Также блогер сообщила, что ощущает сильную боль в спине.

— Сегодня я впервые чувствую, что моя энергия ушла на сбережение. 77 кг отека и дикая боль в спине. Малыш очень опустился и врач сказал, что это вопрос времени. Ждем, — подписала фото Даша.

Квиткова рассказала, что ее муж Никита улетел на один день в командировку, поэтому она сегодня целый день дома и занимается вопросами обустройства их загородного дома. Пара собирается заехать в новое помещение уже завтра, 2 июля.

Самая прекрасная фигура девушки.

Какая вы милая, а отеки сойдут. Очень идет вам беременность.

Не представляю тебя уже без животика, кажется, что он был всегда.

С нетерпением ждем.

Время пролетело незаметно, скоро будете держать на руках своего малыша, — пишут поклонники Квитковой.

В январе Даша Квиткова сообщила, что беременна. Блогер опубликовала трогательный снимок, на котором Добрынин целует ее в животик. Тогда девушка была уже на четвертом месяце ожидания малыша.

Известно, что у пары будет сын.

Фото: Даша Квиткова