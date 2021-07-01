Российский рок-музыкант и основатель группы Звуки Му Петр Мамонов попал в реанимацию с Covid-19 и 87% поражением легких.

Жена артиста, Ольга Мамонова, отметила, что Петр находится в очень тяжелом состоянии. Его госпитализировали 27 июня с температурой.

Петру Мамонову 70 лет. В августе 2019 года он пережил инфаркт. Тогда артисту провели две операции на сердце и выписали.

Помимо музыкальной карьеры Мамонов снимался в кино и писал стихи. Артист сыграл в таких фильмах как Игла с Виктором Цоем, Остров и Царь.

Стоит отметить, что Петру Мамонову запрещен въезд в Украину на три года. Причиной является незаконное посещение оккупированного Крыма.

Недавно народную артистку России Веру Алентову госпитализировали с подозрением на коронавирус. 79-летняя звезда находится в одной из больниц Москвы.

Кроме этого, коронавирусную инфекцию обнаружили у мужа артистки, режиссера Владимира Меньшова. Он переносит болезнь в легкой форме.

Фото: Петр Мамонов