Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Гарри и Уильям открыли памятник принцессе Диане: как он выглядит

Гарри и Уильям открыли памятник принцессе Диане: как он выглядит

Герцог Сассекский Гарри и герцог Кембриджский Уильям торжественно открыли памятник их матери Дианы. 1 июля принцессе Уэльской исполнилось бы 60 лет.

Статую принцессы Дианы установили в Кенсингтонских садах — королевском парке в центре Лондона.

Она была создана по личным эскизам и пожеланиям Уильяма и Гарри. Работа над скульптурой началась еще в 2017 году, но установление монумента было отложено из-за пандемии коронавируса.

Автором памятника выступил скульптор Иен Ренко-Бродли.

На открытие монумента пришли сотни людей, которые приносили цветы к воротам дворца, а также фото принцессы Уэльской.

— Сегодня, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер – качества, которые сделали ее силой добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней.

Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия, — написали братья Гарри и Уильям.

памятник принцеси діани

памятник принцессе Диане

Напомним, что принцесса Диана умерла 31 августа 1997 года. Она погибла в Париже в автомобильной катастрофе, причины которой до сих пор остаются неизвестными.

Читайте
Принцы Уильям и Гарри не смогли помириться даже на похоронах деда

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка