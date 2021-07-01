Герцог Сассекский Гарри и герцог Кембриджский Уильям торжественно открыли памятник их матери Дианы. 1 июля принцессе Уэльской исполнилось бы 60 лет.

Статую принцессы Дианы установили в Кенсингтонских садах — королевском парке в центре Лондона.

Она была создана по личным эскизам и пожеланиям Уильяма и Гарри. Работа над скульптурой началась еще в 2017 году, но установление монумента было отложено из-за пандемии коронавируса.

Автором памятника выступил скульптор Иен Ренко-Бродли.

На открытие монумента пришли сотни людей, которые приносили цветы к воротам дворца, а также фото принцессы Уэльской.

— Сегодня, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер – качества, которые сделали ее силой добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней. Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия, — написали братья Гарри и Уильям.

Напомним, что принцесса Диана умерла 31 августа 1997 года. Она погибла в Париже в автомобильной катастрофе, причины которой до сих пор остаются неизвестными.