Украинский певец и продюсер Дмитрий Монатик 1 июля отмечает шестую годовщину свадьбы с женой Ириной.

В честь праздника артист опубликовал снимок 13-летней давности. На нем изображен первый поцелуй Дмитрия и Ирины, с которого и начались отношения пары.

— Наш первый шуточный поцелуй на твоем 22-ом дне рождения оказался совсем не шуткой. Спустя три года мы начали встречаться, говорить обо всем на свете, мечтать, смеяться до колик в животе. Начали верить друг в друга и вместе поверили, что есть хорошие люди в тогда еще чужом и незнакомом Киеве, — написал Дмитрий.

Певец отметил, что сегодня ровно шесть лет, как они стали официальной семьей. Также он поблагодарил Ирину за двух сыновей.

— Ты подарила мне двух лучших пацанов, которыми я горжусь с каждым днем все больше. С каждым днем все сильнее восторгаюсь тобой. Думал искать буду целую жизнь, вот и нашел целую жизнь. Люблю тебя прозрачно, безгранично и бесконечно, — написал Монатик.

Артист рассказал, что кадр, которым он поделился, был сделан в Луцке на костюмированной вечеринке. Он тогда был в образе Аладдина, а его супруга — Минни Маус.

Ирина также опубликовала пост, в котором поделилась серией снимков с их свадьбы.

— Официальный день нашей семьи 01.07.2015. Нам официально шесть лет. Вместе мы уже целых 10 лет. Люблю тебя, моя вечность, — подписала фотографии Ирина.

Сам певец пытается не афишировать личную жизнь. В апреле 2021 года Дмитрий Монатик впервые показал своих сыновей — четырехлетнего Платона и пятилетнего Даниила.

Он отметил, что пора познакомить сыновей с виртуальным миром и публичностью.

Фото: Юкка Подольская