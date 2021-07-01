Суд отказался избавить Бритни Спирс от опеки отца

Судья отклонил просьбу 39-летней американской певицы Бритни Спирс об отстранении ее отца Джеймса Спирса от опекунства. Артистка хотела, чтобы ее единственным опекуном назначили частную калифорнийскую компанию Bessemer Trust.

Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил иск адвоката исполнительницы и отказался отстранить Джеймса Спирса от опеки над Бритни. Однако звезда может подавать дальнейшие прошения.

— Ходатайство о приостановлении деятельности Джеймса Спирса в качестве опекуна после назначения калифорнийской компании Bessemer Trust отклонено, — говорится в судебных документах.

Судья не может вынести решение на основании слов Бритни Спирс, с которыми она выступила в суде на прошлой неделе. Артистке следует также подать прошение о прекращении опеки над ней.

Пока за Джеймсом Спирсом остается право распоряжаться жизнью Бритни и ее финансами.

В конце июня Бритни Спирс дала показания в суде Лос-Анджелеса по делу о ее опекунстве. Звезда выступила с 24-минутной речью, в которой заявила, что находится под опекой принудительно.

Также она сказала, что лечение, которое ей назначили, вредит ее здоровью, а от лития, который ей прописали, она чувствует себя пьяной.

Бритни заявила, что ей запрещают беременеть и заставили поставить внутриматочную спираль. Она подчеркнула, что отец ее эксплуатирует ради денег, поскольку она работает без выходных.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года. С тех пор певица не может полноправно распоряжаться личной жизнью и своими финансами.