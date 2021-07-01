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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Запуталась в собственных штанах: Елена Кравец сломала ногу

Олена Кравець

Актриса студии Квартал 95 Елена Кравец сломала ногу. Об этом звезда сообщила в эфире программы Твой день.

Актриса отметила, что запуталась в собственных широких штанах. В течение недели Елена Кравец будет находиться дома.

— Я запуталась в собственных широких шелковых штанах, споткнулась и ударилась об дверной косяк. Я даже не упала. Я просто очень сильно ударилась об дверной косяк. Через 15 минут появился отек, нога стала неприятного цвета, — рассказала звезда.

По словам врачей, у Елены перелом плюсневой кости. Если кость не будет правильно срастаться, актрисе понадобятся костыли.

Кравец пошутила, что теперь она солидарна с футболистом украинской сборной Артемом Бесединым, который повредил сразу несколько мышц ноги.

Но на самом деле актриса до сих пор не понимает, как такое могло с ней произойти.

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Фото: Елена Кравец

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