Американскую актрису и звезду сериала Тайны Смолвиля Эллисон Мэк приговорили к трем годам тюремного заключения за то, что она привлекала женщин в секс-секту NXIVM.

Также Эллисон назначили штраф в размере $20 тыс., она начнет отбывать свой срок 29 сентября.

Перед вынесением приговора Эллисон Мэк признала вину, извинилась перед жертвами NXIVM, а также назвала свою деятельность унизительной и незаконной.

Актрисе грозило от 14 до 17,5 лет лишения свободы, но суд принял во внимание то, что Эллисон сотрудничала со следствием.

Мэк входила в секретную группу внутри организации и вербовала женщин для сексуальной эксплуатации.

Кроме этого, она пыталась получить от участниц компрометирующую информацию, которую в будущем использовала для шантажа и манипуляций.

NXIVM — это сообщество, которое возникло в 1998 году под видом компании, предлагающей семинары по личностному и профессиональному развитию.

Как оказалось впоследствии, женщин заставляли заниматься сексом с лидером Китом Раньером. Также им выжигали клеймо с инициалами “наставника” и морили голодом для сохранения стройной фигуры.

В прошлом году основатель NXIVM Кит Раньер был приговорен к 120 годам тюремного заключения за многочисленные преступления.