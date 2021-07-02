Американскую актрису Анджелину Джоли заметили в компании канадского музыканта The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Тесфайе) .

46-летняя актриса и 31-летний музыкант встретились в ресторане Лос-Анджелеса. Пару заметили, когда они выходили из заведения, до этого проведя несколько часов в нем.

Анджелина была одета в просторное черное платье, бежевый плащ и туфли-лодочки телесного цвета. Эйбел предпочел повседневный образ — черная футболка, джинсы, куртка и ботинки.

Почему встречались звезды, неизвестно. Однако очевидцы говорят, что встреча была похожа на деловую или дружескую, но не романтическую.

Возможно их разговор был связан с киноиндустрией, поскольку The Weeknd давно хочет построить карьеру в Голливуде и уже подписал контракт с HBO на съемки в сериале Идол.

Стоит отметить, что Эйбел встречался с американской моделью Беллой Хадид, с которой расстался в 2019 году. А вот Анджелину Джоли почти шесть лет не видели в компании других мужчин, после развода с актером Брэдом Питтом.