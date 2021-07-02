Даша Квиткова, жена известного украинского шоумена Никиты Добрынина и победительница шоу Холостяк 9, сообщила в своем аккаунте Instagram о долгожданном переезде в новый дом.
По словам 22-летней блогерши, они с мужем планируют сегодня ночевать в новом жилье и собирают вещи для полноценного переезда.
Знаменитость отметила, что семья пока что будет жить без кондиционеров, кухни и прихожей.
На видео Даша в изумрудных штанах танцует под зажигательную музыку с обнаженным животом, находясь на 38-й неделе беременности. Также девушка показала своего вислоухого котенка по кличке Каспер.
Переезд!
День, которого я ждала больше, чем день своего рождения.
Именно с таким настроением мы собираем все наши вещи. Сегодня ночуем уже в нашем доме.
И ничего, что не будет еще кондиционеров, кухни и прихожей, — поделилась радостью Даша Квиткова.
Ранее Даша Квиткова и Никита Добрынин купили дом. Пара планировала обустроить и переехать в новое жилье до рождения первенца. Но из-за безответственных подрядчиков матрасы, кондиционеры и столешницы не доставили вовремя.
Беременная Квиткова занимается ремонтом, несмотря на схватки. Врачи говорят, малыш уже опустился и ждать его появления осталось совсем недолго.
Фото: Даша Квиткова