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Микола Олефіренко |

Ждала этого больше, чем дня рождения: Даша Квиткова поделилась радостью

Даша Квіткова

Даша Квиткова, жена известного украинского шоумена Никиты Добрынина и победительница шоу Холостяк 9, сообщила в своем аккаунте Instagram о долгожданном переезде в новый дом.

По словам 22-летней блогерши, они с мужем планируют сегодня ночевать в новом жилье и собирают вещи для полноценного переезда.

Знаменитость отметила, что семья пока что будет жить без кондиционеров, кухни и прихожей.

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На видео Даша в изумрудных штанах танцует под зажигательную музыку с обнаженным животом, находясь на 38-й неделе беременности. Также девушка показала своего вислоухого котенка по кличке Каспер.

Переезд!

День, которого я ждала больше, чем день своего рождения.

Именно с таким настроением мы собираем все наши вещи. Сегодня ночуем уже в нашем доме.

И ничего, что не будет еще кондиционеров, кухни и прихожей, — поделилась радостью Даша Квиткова.

Ранее Даша Квиткова и Никита Добрынин купили дом. Пара планировала обустроить и переехать в новое жилье до рождения первенца. Но из-за безответственных подрядчиков матрасы, кондиционеры и столешницы не доставили вовремя.

Беременная Квиткова занимается ремонтом, несмотря на схватки. Врачи говорят, малыш уже опустился и ждать его появления осталось совсем недолго.

Фото: Даша Квиткова

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