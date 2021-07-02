Фронтмен американской группы Black Eyed Peas Уильям Адамс приехал в Киев и прогулялся утренним Подолом.

В сториз на личной странице в Instagram он обнародовал видео, на котором восторженно показал подписчикам мурал художника Нунки.

Уильям отметил, что рисунок на здании очень красивый.

— Я иду по улице Киева, в Украине. Смотрю на здание, и знаете что я вижу? Рисунок Нунки! Это Нунка, брат! Это чертовски красиво! — восторженно говорит музыкант.

Мурал, поразивший Уильяма Адамса, находится по адресу улица Спасская 6А. В ноября 2015 года его создал бразильский художник-авангардист Франциско Родриго да Сильва, более известный под псевдонимом Нунка.

На мурале изображен казак, лицо которого расписывают руки представителей коренных народов Бразилии. Таким образом художник хотел объединить украинскую и бразильскую культуры.

Рисунок был создан в рамках проекта CityArt. В процессе создания мурала возник конфликт с местными жителями, поскольку они были против появления рисунка на стене здания, которому уже более 100 лет и которое является памятником архитектуры.

Но руководителям проекта удалось все уладить, показав полиции необходимые документы.