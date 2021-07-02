Пляжный сезон 2021 в самом разгаре, поэтому знаменитости не перестают хвастаться своими фигурами в бикини.

Кто-то полетел отдыхать в другие страны, а кто-то наслаждается летним солнцем дома у бассейна.

Даже к пляжному образу звезды подходят достаточно ответственно, поскольку хотят сделать красивые фото и поделиться ими в социальных сетях.

В основном, они выбирают трендовые яркие купальники. Однако, кто-то предпочитает раздельные модели, а некоторые выбирают классические цельные.

Факты ICTV подготовили голосование за лучший звездный купальник.

Ранее Факты ICTV писали о модных купальниках 2021. Стилист Катрин Дойл назвала топ-5 купальников, а также рассказала о главных тенденциях летнего сезона 2021.

Фото: Настя Каменских, Анна Седокова