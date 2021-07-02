Окружной административный суд Киева открыл производство по иску российского рэп-исполнителя Моргенштерна в Службу безопасности Украины. Музыкант обжалует решение о внесении его в список лиц, угрожающих национальной безопасности.

По данным ОАСК, 22 июня исковое заявление было отложено из-за того, что не отвечало требованиям украинского законодательства. Однако, в установленный судом срок истец устранил недостатки заявления.

Моргенштерн просит признать действия СБУ противоправными, а также требует отменить приказ Министерства культуры и информационной политики Украины об обновлении так называемого черного списка.

— Моргенштерн просит ОАСК истребовать у Службы безопасности Украины постановление о запрете ему въезда в Украину, — сообщают в пресс-службе суда.

Напомним, что Моргенштерн подал иск против СБУ 17 июня 2021 года. Таким образом музыкант хочет получить разрешение на въезд в Украину.

Накануне, 29 апреля, СБУ внесла его в список лиц, создающих угрозу украинской национальной безопасности. Причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости.

Летом 2021 года Моргенштерн должен был приехать с концертами в Киев, Харьков и Запорожье. Но рэпер отменил выступления в Украине еще до решения СБУ.

Фото: Моргенштерн

Источник: ОАСК