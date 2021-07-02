Американская актриса Эмбер Херд почти три месяца держала в секрете то, что стала мамой. Лишь в июле решила поделиться этой новостью со своими поклонниками.

– Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она – начало всей моей жизни, – написала Эмбер Херд на своей странице в Instagram.

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То, что хочет иметь ребенка, актриса поняла еще четыре года назад. И намеревалась сделать это на собственных условиях.

– Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать таким образом об одной из самых фундаментальных частей нашей судьбы. Я надеюсь, что наступит момент, когда будет абсолютно нормально не хотеть иметь кроватку, – считает она.

Эмбер Херд признается: какая-то часть в ней хочет утверждать, что ее личная жизнь никого не касается. Но взять этот вопрос под контроль ее заставляет характер работы.

Незадолго до того, как Эмбер Херд стала матерью, 29 марта, апелляционный суд Великобритании признал виновным ее бывшего мужа Джонни Деппа в физическом насилии над ней.

Судья Эндрю Никкол разрешил американскому таблоиду The Sun применять к актеру выражение человек, который бьет жену.

Источник: Эмбер Херд