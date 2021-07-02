Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Издержки профессии: Дмитрий Комаров испугал подписчиков опухшим лицом

Дмитрий Комаров

Украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров показал опухшее от укусов насекомых лицо.

На личной странице в Instagram Дмитрий отметил, что пострадал от комаров и оводов во время съемок новой программы.

Однако, по словам телеведущего, укусы не являются препятствием в его профессиональной деятельности. Комаров пообещал, что уже скоро удивит поклонников.

— Издержки профессии. Комары и оводы любят попить кровь Комарова. Работаем. Укусы — не помеха! Снимаем для вас крутые программы! Обещаю, что мы вас удивим. И покажем то, что еще не показывали, — написал телеведущий.

Подписчики Дмитрия были шокированы его внешним видом. Поклонники поблагодарили Комарова за его работу, а также выразили соболезнования.

  • Супер ведущий!
  • Большое спасибо за вашу работу!
  • Лучший ведущий.
  • Бедный!
  • Вы и ваша команда — супер! Спасибо Вам!
  • Загрызли так, что вы даже постарели.
  • Больно смотреть. Сочувствую!

Также на фото телеведущего отреагировали Надя Дорофеева, Мишель Андраде, Владимир Остапчук и Владимир Дантес.

А телеведущий Анатолий Анатолич пошутил, что выглядит так каждое утро.

Читайте
Дело не в сладкой крови: ученый объяснил, почему кусают комары

Фото: Дмитрий Комаров

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка