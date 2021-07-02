Украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров показал опухшее от укусов насекомых лицо.

На личной странице в Instagram Дмитрий отметил, что пострадал от комаров и оводов во время съемок новой программы.

Однако, по словам телеведущего, укусы не являются препятствием в его профессиональной деятельности. Комаров пообещал, что уже скоро удивит поклонников.

— Издержки профессии. Комары и оводы любят попить кровь Комарова. Работаем. Укусы — не помеха! Снимаем для вас крутые программы! Обещаю, что мы вас удивим. И покажем то, что еще не показывали, — написал телеведущий.

Подписчики Дмитрия были шокированы его внешним видом. Поклонники поблагодарили Комарова за его работу, а также выразили соболезнования.

Супер ведущий!

Большое спасибо за вашу работу!

Лучший ведущий.

Бедный!

Вы и ваша команда — супер! Спасибо Вам!

Загрызли так, что вы даже постарели.

Больно смотреть. Сочувствую!

Также на фото телеведущего отреагировали Надя Дорофеева, Мишель Андраде, Владимир Остапчук и Владимир Дантес.

А телеведущий Анатолий Анатолич пошутил, что выглядит так каждое утро.

Фото: Дмитрий Комаров