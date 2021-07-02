Украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров показал опухшее от укусов насекомых лицо.
На личной странице в Instagram Дмитрий отметил, что пострадал от комаров и оводов во время съемок новой программы.
Однако, по словам телеведущего, укусы не являются препятствием в его профессиональной деятельности. Комаров пообещал, что уже скоро удивит поклонников.
— Издержки профессии. Комары и оводы любят попить кровь Комарова. Работаем. Укусы — не помеха! Снимаем для вас крутые программы! Обещаю, что мы вас удивим. И покажем то, что еще не показывали, — написал телеведущий.
Подписчики Дмитрия были шокированы его внешним видом. Поклонники поблагодарили Комарова за его работу, а также выразили соболезнования.
- Супер ведущий!
- Большое спасибо за вашу работу!
- Лучший ведущий.
- Бедный!
- Вы и ваша команда — супер! Спасибо Вам!
- Загрызли так, что вы даже постарели.
- Больно смотреть. Сочувствую!
Также на фото телеведущего отреагировали Надя Дорофеева, Мишель Андраде, Владимир Остапчук и Владимир Дантес.
А телеведущий Анатолий Анатолич пошутил, что выглядит так каждое утро.
Фото: Дмитрий Комаров