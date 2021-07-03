24-летняя американская актриса Зендая и 25-летний британский актер Том Холланд встречаются — папарацци застали пару целующейся в автомобиле.

Зендая и Холланд впервые встретились на съемках фильма Человек-паук: Возвращение домой, который вышел в 2017 году. С тех пор ходили слухи, что они встречались, однако пара неоднократно отрицала это и подчеркивала, что они просто друзья.

В июле 2017 года инсайдер сообщил изданию People, что между Зендаей и Холландом были романтические отношения.

— Они начали встречаться, когда снимали Человека-паука. Они очень осторожны, держали это в секрете и вне поля зрения общественности, но они уехали в отпуск вместе и стараются проводить как можно больше времени друг с другом, — сообщил тогда инсайдер.

В августе 2017 года Зендая заявила изданию Variety, что они с Холландом не встречаются. По ее словам, Том Холланд — один из ее лучших друзей.

Las más bonitas siempre terminamos con blancos insípidos jsjjaja pic.twitter.com/xiPyAjQ6mS — ????????. (@lord_enza) July 2, 2021

Однако на днях папарацци сфотографировали звезд, которые целовались в машине. Пару подловили репортеры в Лос-Анджелесе: остановив автомобиль на красный свет светофора, Том погладил Зендаю и поцеловал.