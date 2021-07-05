Жена режиссера и актера Владимира Меньшова, актриса Вера Алентова рассказала о их свадьбе.

Алентова вспомнила, как они отдали 20 рублей ребятам с курса, для того, чтобы те накрыли на стол, а сами поехали на трамвае в ЗАГС.

— Нас запустили и открыли шампанское, а я понимаю, что мы 20 рублей отдали. Ни у него, ни у меня денег не было, — рассказала Вера в программе Судьба человека.

Актриса вспомнила, что в тот момент думала только об одном — как расплатиться за бутылку шампанского. Также она боялась, чтобы не открыли вторую.

Когда свидетель пары увидел, что Вера чем-то обеспокоена, он ей сказал, что у него есть три рубля.

— Я попросила — распорядись, чтобы вторую бутылку не открывали, — вспоминает Алентова.

Также она рассказала, что Владимир хотел все фотографии со свадьбы, но когда им назвали сумму, то выбрал только несколько.

— В итоге у нас есть две свадебные фотографии, — сказала Вера.

Актриса подчеркнула, что после они поехали в студенческое общежитие, где отметили свою роспись с ребятами с курса. На праздничном столе были селедка, огурцы и помидоры.

Владимир Меньшов и Вера Алентова официально узаконили свои отношения еще будучи студентами — в 1962-ом году.

В 2022 году влюбленные отметили бы 60 годовщину свадьбы. Также известно, что супруги обвенчались незадолго до золотой свадьбы.

У Меньшова и Алентовой есть дочь, телеведущая Юлия Меньшова, а также двое внуков — Андрей и Таисия.

Стоит отметить, что Вера Алентова сейчас находится в больнице с Covid-19.

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Фото: Московский драматический театр имени А. С. Пушкина