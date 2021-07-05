Украинская певица, телеведущая и главная героиня второго сезона шоу Холостячка Злата Огневич обратилась к своим поклонниками за советом.

Звезда посвятила этому отдельный пост на своей Instagram-странице.

— Как быть, если женщина в паре больше зарабатывает? Это нормально или в отношениях возникнут проблемы? Насколько сильным будет влияние общества в такой ситуации? Очень интересно услышать ваше мнение, — спросила звезда у своих поклонников.

К публикации Злата добавила фото с прогулки по Днепру в Киеве, где она позирует в белоснежном платье с открытыми плечами и черным поясом, дополняя образ аксессуарами в виде золотых сережек-колец и тонкого ожерелья на шее.

35-летная победительница шоу Маска на данный момент не состоит в отношениях, и является главной героиней романтического реалити шоу Холостячка 2 на СТБ. Выход шоу запланирован на осень 2021 года, где мужчины будут бороться за сердце певицы.

Участница Евровидение 2013 Злата Огневич поделилась важными моментами в отношениях.

Артистка отметила важность диалогов, а также необходимость обсуждения всех моментов, которые вызывают сомнения в отношениях. По словам певицы, диалог и принятие — основа гармоничных отношений.

Фото: Instagram