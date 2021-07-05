Актриса и телеведущая Юлия Меньшова отреагировала на смерть отца Владимира Меньшова кадрами из фильма Любовь и голуби.

На личной странице в Instagram Юлия обнародовала черно-белые фото отца, а также финальный фрагмент комедии Любовь и голуби.

Эта лента, которую в 1984 году снял Владимир Меньшов, получила мировую известность.

Кроме этого, телеведущая почтила память отца фразой, которую в конце фильма произносит главный герой в исполнении Александра Михайлова.

— Все. Все … все … — лаконично написала Юлия.

В комментариях подписчики выражают свои соболезнования родным Владимира Меньшова. Также все вспоминают о гениальности режиссера и его фильмах.

Творчество великого человека навсегда останется с нами!

Большой мастер, спасибо за фильмы!

Его творчество будет жить, а значит и он будет жить в наших сердцах!

Любимые фильмы Владимира Меньшова.

Режиссер Владимир Меньшов умер 5 июля на 82-м году жизни. Причиной стала коронавирусная инфекция. Его госпитализировали в ГКБ №15 еще 22 июня с низким показателем сатурации.

Жена Меньшова, актриса Вера Алентова также сейчас находится в больнице с Covid-19.

Фото: Юлия Меньшова