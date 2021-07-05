Украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал, почему читает книгу о футболисте Криштиану Роналду и как добился успеха, став телеведущим высокого уровня.

По словам Григория, в книге о Роналду он увидел себя — обычного маленького мальчика из города Николаев, который бегал и играл на улице с разбитыми коленями.

— Я понял, что все возможно. Самое главное — вера в себя самого, у Роналду это отношение правильное. Он всегда знал, что сможет и добьется того, чего хочет, — поделился мыслями Решетник.

Григорий рассказал, что после школы хотел заниматься творчеством и поступить в театральный университет, но его родители то ли не имели возможности, то ли не хотели отпускать в Киев.

— Они меня отправили учиться на финансиста. Один курс я тогда проучился там, где сгорал внутри. Слышал в спину не только слова, но и смех, — поделился Решетник.

Он отметил, что стал телеведущим своего уровня благодаря любви к профессии.

— Я интересовался телевидением, мечтал. Когда меня не брали в кадр, ходил сидеть в массовках по 8-10 часов. Я не отказывался ни от какой творческой профессии. Когда-то даже работал гримером и администратором, лишь бы видеть, как все происходит изнутри, — рассказал Григорий.

Телеведущий сказал, что его жизнь могла обернуться по другому и периодически он готовил себя к этому. Его родители — частные предприниматели и с 11 лет он помогал им и иногда торговал на точках на рынке колбасными изделиями.

К своей славе Григорий Решетник шел 15 лет.

— Да, Григорий Решетник, возможно, очень прогнозируемый, осторожный и долго идет к своей цели. Но это мой путь. Я за это себя уважаю, — сказал телеведущий.

Фото: Григорий Решетник