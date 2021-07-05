Режиссер Владимир Меньшов, который умер 5 июля, запомнился точными высказываниями и цитатами о работе, любви и мотивации.

Он был человеком, который успешно совмещал актерскую, режиссерскую и продюсерскую деятельность.

В личной жизни у Меньшова также было все хорошо — он прожил много лет в счастливом браке с актрисой Верой Алентовой. У них родилась дочь Юлия, которая пошла по стопам родителей, закончила театральный вуз и стала телеведущей.

Подборку известных цитат Владимира Меньшова читайте в материале.

Москва слезам не верит запустила меня ракетой. Но меня оберегло от головокружения то, что я вступил в пору известности уже взрослым человеком. Молодая слава очень опасна: она вскруживает голову и всю дальнейшую жизнь скособочивает.

Быть интересными друг для друга — самая важная составляющая брака. Если она пропадает, все разваливается.

Хороших ремейков я не видел. Думаю, рано или поздно доберутся и до Москва слезам не верит, но я дистанцируюсь от этого.

Нет, я не пользуюсь компьютером. Это надо начинать, когда тебе пятнадцать лет, и тогда этот мир твой. А я и без этого доживу.

Это так скучно: не снимать фильмы, а сидеть в президиумах и надувать щеки.

Я, вообще, ленивый человек. Если меня не подгонять какими-то обстоятельствами, то я просто лежу и читаю. А подгоняют меня обстоятельства такого рода — заработки.

Мне доводилось нечасто драться в жизни, буквально раз пять. Выяснить отношения это не помогало.

Режисер Владимир Меньшов умер от последствий коронавирусной инфекции. Его госпитализировали 22 июня с низким показателем сатурации.

Владимиру Меньшову был 81 год. Он стал известным благодаря фильму Москва слезам не верит. Именно за эту ленту он получил премию Американской киноакадемии Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке.

Жена Меньшова, актриса Вера Алентова сейчас находится в больнице с Covid-19

Фото: Владимир Меньшов