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Микола Олефіренко |

Приходько кормит грудью маленького Луку: Нравится быть мамой

Анастасия Приходько

Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько показала, как кормит грудью своего третьего ребенка Луку, а также поделилась мыслями о материнстве.

Счастливая мама посвятила этому публикацию в Instagram.

34-летняя звезда призналась, что после рождения сына изменилась, ей нравится быть мамой и понимать свою ценность как женщины.

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На видео знаменитость показала свою бытовую рутину в их с мужем загородном доме: выпила чай, поухаживала за садом, а в конце ролика покормила своего младшего сына грудью.

— Мне все говорят, что с третьим ребенком я совсем поменялась. Мне нравится быть мамой. Мне нравится понимать свою ценность как женщины. А сейчас я в первую очередь мама. И пусть весь мир подождет, — поделилась радостью Приходько.

Приходько тщательно скрывала беременность

Анастасия Приходько состоит во втором браке, и имеет троих детей — третий сын Лука появился на свет 25 марта 2021 года.

Рождение третьего ребенка ошарашило поклонников певицы — звезда всячески скрывала наличие живота, а на последних месяцах беременности успела принять участие в шоу Маска. В проекте Приходько выступала в объемном и тяжелом костюме стрекозы.

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