Известный режиссер Владимир Меньшов скончался от коронавируса на 82-м году жизни.

О смерти Меньшова сообщил российский киноконцерн Мосфильм.

— Киноконцерн Мосфильм и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления Мосфильма скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году, — заявили в Мосфильме.

22 июня родственники Меньшова вызвали ему скорую. Медики зафиксировали низкий показатель сатурации — 89, поэтому было принято решение о госпитализации режиссера. Владимира Меньшова забрали в ГКБ №15.

5 июля в 09.36 он скончался в этой же больнице.

Многим он известен, как режиссер фильма Москва слезам не верит. Именно за эту ленту он получил премию Американской киноакадемии Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке.