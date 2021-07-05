Известный Режиссер Владимир Меньшов, который 5 июля 2021 года умер от коронавируса, об Украине выражался нелестно. Более того, украинские правоохранители даже расследовали дело о финансировании терроризма на Донбассе.

В 2018 году Меньшов был включен Минкультом в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Что Меньшов говорил об Украине

— Нам кажется, что мы только что столкнулись с этим Майданом, с этой ненавистью, с украинской русофобией. Но это все было уже десять лет назад. Во время работы в Украине в тот период я слушал разговоры, ездил в Донбасс, Львов и Киев. И у меня было очень тяжелое впечатление. Я видел людей, которые говорили, что их заставляют говорить по-украински в стенах университета. Пожилого роскошного профессора заставляли читать лекции на украинском языке, а он им не владеет, и его теперь из-за этого увольняют. И это было в Донецком университете, — заявлял Меньшов.

Меньшов об украино-российских отношениях

Режиссер был убежден, что РФ должна была еще больше вмешиваться в дела Украины. Мол, россияне ничего не сделали, чтобы их ненавидели в Украине.

— Нашей ошибкой было то, что мы недостаточно активно в украинские процессы вмешивались. Надеялись на то, что они перебесятся. Рассчитывали на то, что пройдет этот всплеск национализма, который произошел во всех советских республиках, эти антирусские настроения. Мы не давали повода для такой ненависти, чтобы нам кричали: Москаляку на гилляку, — говорил Владимир Меньшов.

Также режиссер искренне не понимал, почему РФ обвиняли в военных действиях на территории Украины.

— У меня нет претензий к нашей стороне. Мы не даем даже повода. Если только не брать последний год, когда уже появились “ДНР” и “ЛНР”, а так каждый раз нас шпыняют. Что мы сделали не так, чтоб быть перед ними виноватыми? – заверял Меньшов.

Смерть Меньшова

Известный режиссер Владимир Меньшов скончался от коронавируса на 82-м году жизни.

22 июня родственники Меньшова вызвали ему скорую. Медики зафиксировали низкий показатель сатурации — 89, поэтому было принято решение о госпитализации режиссера. Владимира Меньшова забрали в ГКБ №15.

5 июля в 09.36 он скончался в этой же больнице.